Antalya Muratpaşa Belediyesi, Falez Yaşlı Evi'nde Vistalya Psikolojik Danışmanlık Merkezi iş birliğiyle 'Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi' düzenledi. Programda yaşlı evi üyeleri ve torunları, iletişim ve empatiyi güçlendirmeyi hedefleyen interaktif çalışmalara katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Atölye, nefes, kas ve gevşeme egzersizleriyle başladı. Ardından katılımcılar, 'Benimle Aynı Şeyi Seveni Bul' oyunu ile ortak ilgi alanları üzerinden küçük gruplar oluşturdu.

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'Hatıra Kutusu' çalışmasında ise yaşlı evi üyeleri, geçmişlerinden sembolik bir eşya getirerek bu eşyaların hikâyelerini torunlarıyla paylaştı.

Daha sonra bu anıları simgeleyen resimler çizildi. 'Rol Değiştirme' etkinliğinde ise torunlar büyüklerini, büyükler torunlarını canlandırarak farklı bakış açılarını deneyimledi ve kuşaklar arası empati becerileri güçlendirildi.

Atölyeyi gerçekleştiren Uzman Psikolojik Danışman Tilbe Tayhan, çalışmalarının temel amacının kuşaklar arası iletişim sorunlarını azaltmak olduğunu belirterek, 'Kuşaklar değiştikçe psikolojik süreçlerin, ilişkilerin ve iletişim dillerinin de değiştiğini görüyoruz. Bu atölye, daha çok anda kalmak, büyüklerimizle torunları arasındaki ilişkiyi gözlemlemek ve sağlıklı iletişime dair farkındalık kazandırmak üzerine kurulu' dedi.

Atölyeye katılan Falez Yaşlı Evi üyesi Ummahan Tanlak ise merkezde İngilizce ve örgü gibi birçok kursa katıldığını belirterek, bu faaliyetlerin kendisini hayata bağladığını ve sosyalleşmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Etkinliklerin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Tanlak, 'Bunların maddi karşılığı yok' diyerek memnuniyetini vurguladı. Tanlak, destekleri dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etti.