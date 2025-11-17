Kocaeli Gebze Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında iletişimci-yazar Seher Aydın Yıldız, 'Pratik Diksiyon' konulu söyleşisiyle Gebzelilerle buluştu. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) -Söyleşi boyunca diksiyonun günlük yaşamda ve iş hayatında neden önemli olduğuna değinen Yıldız, doğru nefes tekniklerinden vurgu ve tonlamaya kadar birçok konuda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

İyi bir iletişimin temelinin anlaşılır ve doğru konuşmaktan geçtiğini vurgulayan Seher Aydın Yıldız, katılımcılara pratik uygulamalarla desteklenen keyifli bir program sundu.

Gebzelilerden tam not alan söyleşi, kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitim içerikli programların önemini bir kez daha ortaya koydu.