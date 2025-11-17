Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından teknoloji, sanat ile gençlik enerjisini birleştirecek 'Yapay Zekâ Yönetmenini Arıyor: Kısa Film Hackathonu' başlıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gelişen teknolojik hareketlerini takip ederek gençlere yönelik projelerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışma başlatıyor.

Gazintep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve GBB Bilişim tarafından düzenlenen, AI Film Yapımcısı Deniz Türker'in eğitmenliğinde hackathon, gençleri yapay zeka destekli film üretimiyle tanıştırmayı amaçlıyor.

HACKATHON, KISA FİLM YAPIMININ TÜM SÜREÇLERİNE DAİR BECERİLER KAZANDIRACAK

Üniversiteler ve üniversitelerdeki öğrenci toplulukları ile iş birliği yapılarak organize edilen Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi'nde 21 ile 23 Kasım tarihleri arasında 3 gün sürecek proje üç aşamadan oluşacak.

Katılımcılar yapay zekâ araçlarıyla senaryo yazımından sahne tasarımına, seslendirme ve müzikten kurgu ve post-prodüksiyona kadar kısa film yapımının tüm süreçlerine dair beceriler kazanacaklar.

GENÇLERE YENİ FIRSATLAR SUNACAK

Hackathona katılacak gençler, yapay zekâ destekli video üretim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme ve gerçek bir filmin yapım sürecini deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Öte yandan portföyüne kısa film ekleme ve sektörle tanışma imkânı sağlanırken, katılımcılar yaratıcı bir maratonla kendini test etme şansı bulacak.