Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini Gebze Osman Hamdi Bey Merkezi'nde düzenlediği özel bir konserle müzikseverlerle buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK müzik branşı eğitmenlerinin sahne aldığı ve solist Refik Uğur Tan'ın Barış Manço şarkılarını seslendirdiği konser, duygu dolu anlara sahne oldu.

'Gülpembe', 'Dağlar Dağlar', 'Unutamadım', 'Hal Hal' ve 'Dönence' gibi hafızalara kazınan eserler salonu dolduran vatandaşlar tarafından hep bir ağızdan söylendi. Zaman zaman nostaljik anların yaşandığı gecede, izleyiciler hem duygulandı hem de hareketli parçalarla coşkulu anlar yaşadı.

CEYHAN: KÜLTÜR SANAT ALANINDA ÖNCÜ OLDUK

Oldukça kalabalık bir katılımın olduğu nostalji dolu geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve birim amirleri de katıldı. Ceyhan, etkinlik sonunda yaptığı kısa konuşmada, KO-MEK'in yalnızca mesleki ve kişisel gelişim alanında değil, kültür ve sanat faaliyetlerinde de önemli çalışmalara imza attığını belirterek, emeği geçen tüm eğitmenlere teşekkür etti.

SAHNE PERFORMANSLARI ALKIŞ TOPLADI

Refik Uğur Tan'ın güçlü yorumu ve sahne performansı izleyicilerden tam not alırken, KO-MEK eğitmenlerinin katkılarıyla hazırlanan program büyük beğeni topladı. Katılımcılar konser boyunca şarkılara eşlik ederek Barış Manço'nun eserlerine yeniden hayat verdi.

GEBZELİLER İÇİN UNUTULMAZ BİR GECE OLDU

Programın sonunda Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan tarafından sahne alan KO-MEK eğitmenlerine çiçek takdim edildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona eren konser, Gebzeli sanatseverler için unutulmaz bir gece olarak hafızalarda yerini aldı.