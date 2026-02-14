Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulu'nda Sevim Sakallı'nın yaptığı çağrı karşılık buldu. Yapılan daveti üzerine Türkiye genelindeki kent konseyleri, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmek üzere kente gelmeye başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan çağrıya ilk olarak Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi icabet etti. 'Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılında Tanpınar'ın Şehri Bursa'yı Keşfediyoruz' etkinliği çerçevesinde kente gelen heyet, programına ilk olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaretiyle başladı. Ziyarette Gölcük heyetini, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve Osmangazi Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Selma Altın, karşıladı. Müze gezisinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etkinlik kapsamında Bursa'ya gelecek kent konseylerinin, şehrin tarihi ve kültürel mirasını yerinde incelemesinin yanı sıra yerel lezzetleri de tadarak kentin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor. Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kent konseyinin önümüzdeki süreçte Bursa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Program boyunca Osmangazi Kent Konseyi yöneticileri, Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyelerine Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına hazırlanan özel rota eşliğinde kentin önemli noktalarını tanıttı.

'Yaptığımız Çağrı Karşılık Buldu'

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, 'Osmangazi Kent Konseyi olarak Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Kurulu'nda bir çağrı yaptık. Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yıl dönümünde Türkiye genelindeki tüm kent konseylerini Bursa'yı keşfetmeye davet ettik. Yaptığımız bu çağrıya ilk olarak Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi karşılık verdi ve Bursa'yı ziyaret etti. Kendilerini Bursa'da ağırlamaktan çok mutluyuz.' şeklinde konuştu.

'Bu Ziyarette Bizi Çok Güzel Ağırladılar'

Sevim Sakallı Başkanın davetine icabet ettiklerini belirten Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Turgay Akbaş, 'Bu ziyaretimizde Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın Osmangazi Kent Konseyi bizi çok güzel ağırladı. İnşallah dostluğumuz ve birlikteliğimiz artarak devam edecek. Bursa, çok güzel bir şehir Osmangazi harika bir ilçe, güzel bir gezi yaparak Bursa'dan mutlu şekilde ayrılacağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'Bu Ziyaret Dostluğumuzu Daha da Pekiştirecektir'

Bursa'nın Fethi'nin 700'üncü yılını andığımız bu anlamlı günlerde Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi'ni Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Selma Altın, 'Bursa köklü tarihi, kültürü ve dayanışma ruhuyla sadece bir şehir değil aynı zamanda bir medeniyet mirasıdır. 700 yıl önce atılan o güçlü adım bugün hala birlik ve beraberlik içinde yaşama irademize ışık tutmaktadır. Bu ziyaretin kentlerimiz arasında dostluğu pekiştirmesini ve ortak aklı güçlendirmesini emeklilerin sosyal yaşamda daha görünür bir geleceğe katkı sunmasını diliyorum.' dedi.

Gölcük Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyelerinin Bursa ziyaretinin ardından diğer kent konseylerinin de Bursa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.