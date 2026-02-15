Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönüllü kültür kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin geleceğine dair istişarelerde bulundu. Yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin ihalesinin de sonuçlandığını duyurdu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirde yürütülen hizmetlerin daha etkin, verimli ve kapsayıcı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Gönüllü Kültür Kuruluşları Aylık Toplantısı, Türkiye'nin önemli yaşam alanlarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Kayseri Mutfağı'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul, dernek yönetimi ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik, beraberliğin olmazsa olmaz bir felsefeleri olduğunu belirterek, kentin çok iyi noktaya geldiğini, ülke genelinde Kayseri'nin belediyecilikte rol model olduğunu anlattı.

30 büyükşehir arasında suyu hem kaliteli, nitelikli hem de en ucuz kullanan ikinci şehrin Kayseri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, insan odaklı hizmetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ileterek, geçtiğimiz günlerde 60 milyon Euro yüzde yüz hibe ile KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etabı projesinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Büyükkılıç, dün gece itibariyle itiraz süresinin tamamlandığını, itiraz dahi olmadığını, 6 firmanın girdiği ihalenin İller Bankası ve Dünya Bankası'nın onayladığını, 15 gün sürenin dolduğunu ve en uygun fiyata ihalenin tamamlandığını belirtti.

Büyükkılıç, konu ile ilgili Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyeceklerini vurgulayarak, Kartal Kavşağı'nda 8'inci aydan beri deplase, yağmur suyu, elektrik ve Telekom ile ilgili altyapı çalışmalarını ve alternatif yol hizmetlerinin sürdürdüklerini söyledi.

Meteoroloji bölgesindeki 29 Ekim Kavşağı'nın tamamlandığını, DSİ bölgesindeki kavşağın tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, ulaşım alanında tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlardan bahsetti. Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin ve dünyanın gözdesi haline geldiğini ifade ederek, Erciyes'i 12 ay faaliyet verecek şekilde hizmetleri hayata geçirdiklerin kaydetti.

Dayanışma içerisinde hizmet etiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, '16 ilçeyi ayrıştırmadan, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, tevazu içerisinde yol almaya gayret ediyoruz. Her alanda sosyal, eğitim, sağlık yönüyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz' dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise yaptığı konuşmada, 'Tek kaygımız devletimiz, tek kaygımız milletimiz, tek kaygımız ümmetimiz olmuştur. Birliği, beraberliği, güzelliği daha da yaymak için bu memleketi güzelleştirecek olan sizler hep bir arada olduğunuz sürece bu memleket yeşerecektir. Allah sizlerden razı olsun' diye konuştu.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Mehmet Yurdakul da, merhum Ahmet Taş'tan sonraki ilk toplantı olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

STK temsilcilerinin talep ve önerilerinin dinlendiği toplantının ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.