Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük ilgi gören 'Artık Çekilmez Oldun' çiftler arası kızak yarışması, Erciyes Kayak Merkezi'nde 10'uncu kez gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kış sezonu boyunca düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Erciyes, bu kez çiftleri eğlence dolu bir rekabette bir araya getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. organizasyonunda düzenlenen yarışma, Radisson Blu Mount Erciyes, Hüma Hastanesi, Lastpoint ve Buzul Kayak Evi destekleri ile yapıldı.

Erciyes Tekir Kapı bölgesinde yapılan yarışmaya farklı şehirlerden 10 çift katıldı. Yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekti, ardından hiç ara vermeden birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı organizasyonda çiftler parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı organizasyonda çiftler, parkuru en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren çiftlere sponsor firmalar tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

Yarışma sonunda Murat Aktuğ-Güneş Aktuğ çifti birinci, Muhammed Ali Boyraz-Tilbenur Kıdır çifti ikinci ve Hakan İpek-Melissa İpek üçüncü olarak dereceye girdi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirliaoğlu, 10'uncusu düzenlenen ve Erciyes'e çok yakışan yarışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Erciyes ile özdeşleşmiş olan, tarih olarak 14 Şubat çok güzel tarih oldu, dostlarımızla eğlendik, Erciyes'te muhteşem bir havada, keyifli etkinliği düzenlemiş olduk. Katılan bütün dostlarımıza teşekkür ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz' diye konuştu.