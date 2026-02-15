Kayseri Devlet Hastanesi 8 sene içinde 12.5 milyon hastaya şifa dağıttı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. İsmail Altıntop ve ekibinin çalışması ile sağlık sektöründe rekor kırıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi olarak 2018-2025 yılları arasında yürütülen sağlık hizmet sunumu, altyapı yatırımları ve kurumsal gelişim süreçlerine ilişkin değerlendirme sonuçları kamuoyunun bilgisine sunuldu.

2018-2025 DÖNEMİ TOPLAM HİZMET VERİLERİ

Sekiz yıllık dönemde hastane tarafından sunulan toplam hizmet sayıları: 'Ayaktan Hasta: 7 milyon 683 bin 4, Yatan Hasta: 125 bin 361, Acil Servis Başvurusu: 4 milyon 736 bin 674 olmak üzere toplamda 12 milyon 545 bin 39 sağlık hizmet sunumu gerçekleştirildi.

II. HİZMET HACMİNDEKİ ARTIŞ

Ayaktan hasta sayısında yaklaşık yüzde 291 artış oldu. Yatarak tedavi hizmetlerinde yaklaşık 30 kat artış oldu. Acil servis başvurularında yaklaşık yüzde 203 artış bulunurken, bu artışlar; planlı kapasite genişlemesi, insan kaynağı güçlendirmesi ve altyapı yatırımları sayesinde sürdürülebilir şekilde yönetildi.

2018-2025 döneminde ÇÖZGEM hizmete alındı, Kayseri Organize Semt Polikliniği açıldı. Yeni Palyatif Bakım (Hospis) binası planlanarak kapasite artırımı sağlandı. Yoğun bakım ve ameliyathane altyapısı modernize edildi, kapasite ve seviyeleri artırıldı. Dijital hastane uygulamaları ve kalite standartları yükseltildi. Anjiyografi ünitesi aktif hale getirildi.

Gerçekleştirilen yatırımlar, uzman hekim kapasitesi, teknik donanım ve hizmet çeşitliliği kriterlerinin karşılanması neticesinde hastane statüsü A2 Grup seviyesine yükseltildi. Bu gelişme, bölgesel sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktası oldu.