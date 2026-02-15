Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunu koruma ve kültürel belleğini geleceğe taşıma hedefiyle restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Kentin tarihi dokusuna ve kültürel belleğine sahip çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları restorasyon çalışmalarıyla yenilemeye devam ederek, geçmişi ve bugünü kentin çehresinde birleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla; Taş Bina, Karamancılar Konağı, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi ile Kasaplar Çarşısı, vatandaşların hizmetine sunulması için yeni görünümüne kavuşuyor.

'KENT MEYDANI' İLE MERKEZDE EKONOMİK HAREKETLİLİK HEDEFLENİYOR

6 Şubat depremlerinden sonra yapılan teknik incelemeler neticesinde ciddi hasar aldığı tespit edilerek yıkım işlemleri tamamlanan Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine yapılacak olan ve kent merkezini canlandırmayı da hedefleyen 'Kent Meydanı'nın inşa süreci devam ediyor.

Kent merkezinde vatandaşlara temiz ve düzenli bir doğal alan yaratmayı hedefleyen Büyükşehir; aynı zamanda meydanı bir uğrak noktası haline getirerek, bölge esnafının ekonomik sirkülasyonuna katkı sunmayı amaçlıyor.

Kent merkezinde hareketliliği biraz daha artırmak ve vatandaşlara dinlenme alanı yaratmanın yanı sıra, bölgeye değer katacak yeşil alanların varlığı da söz konusu proje ile sağlanıyor.

MERSİN'İN HAFIZASI TAŞ BİNA, 'KENT MÜZESİ'NE DÖNÜŞÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bir diğer çalışma ise, Mersin'in tarihine tanıklık eden simge yapılardan Taş Bina'nın 'Kent Müzesi' haline getirilmesi. 1900'lerin başından itibaren tuz deposu, konut, nal ve çivi fabrikası, Akkahve gibi çok farklı alanlarda kullanılan Taş Bina, belediye binası olarak hizmet vermeye devam etmesinin ardından halihazırda yürütülen restorasyon çalışmasıyla, Mersinlilerle birlikte yaşayan ve tarihe tanıklık eden bir yapı olmaya devam edecek.

Yaklaşık 3 bin 200 metrekare alana sahip olan Taş Bina'da bir yandan binanın eski görünümüne kavuşması adına çalışmalar sürerken, bir yandan da her katta farklı kullanım alanlarının olacağı iç mekan düzenlemesi hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, yapının orijinal mimarisini ve tarihi karakterini koruyacak şekilde titizlikle yürütülüyor.

'KARAMANCILAR KONAĞI' İLE TARİHE BİR NOT DAHA DÜŞÜLECEK

Mersin'in kent tarihinde çok önemli bir yere sahip ve sivil mimarinin en önemli örneklerinden biri olan Karamancılar Konağı'nda da restorasyon çalışmaları titizlikle devam ediyor. 'Karamancılar Konağı Mersin Mutfak Kültürü Evi' olarak vatandaşların hizmetine sunulacak olan konakta, Mersin kültürünü yaşatacak bölümler yer alacak.

Büyükşehir bu eser ile Mersin'in çok katmanlı yemek kültürünün tanıtılmasını, yaşatılmasını sağlayacak ve kültür turizmine çok önemli katkı sunacak bir Gastronomi Müzesi oluşturmayı hedefliyor. 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanan bu eserin bir bölümünde ise, Kuvayı Milliye Müzesi bulunacak.