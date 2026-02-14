İzmir'de etkili olan şiddetli yağış sırasında boş arazideki barakaya sığınan bir kişi suların yükselmesiyle birlikte bulunduğu yerde mahsur kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İzmir İtfaiyesi'nde görevli Alper Aksular zor durumdaki vatandaşı çevresi suyla kaplı barakadan sırtında taşıyarak çıkardı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yoğun mesai harcıyor. Bir yandan yağışların olumsuz etkilerini azaltmak için çalışan ekipler, diğer yandan özverili çalışmalarıyla yurttaşların yaşamlarına dokunuyor.

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta şiddetli yağışın ardından su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 56 yaşındaki D.D. yaşadığı barakada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Karşıyaka Grubu'nda görevli itfaiye eri Alper Aksular, Ali Akyar ve Cemal Zeytünlü yönlendirildi.

Zorlu mücadele sevindiren sonuç

İtfaiye eri Alper Aksular araziyi kaplayan suyun ortasında yalnız kalan D.D'yi sırtına aldı. Bel hizasındaki suyu aşarak güvenli alana doğru ilerleyen Aksular, ekip arkadaşlarının yardımıyla mağduru sudan çıkardı. Ekipler tarafından güvenli alana çıkarılan D.D'nin ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığı tespit edildi.