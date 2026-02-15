Kocaeli İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Belediye Meydanı'nda gün boyu süren etkinlikler, ikramlar ve Kent Orkestrası konseriyle kent merkezini sevgi temalı bir festival alanına dönüştürdü

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda gün boyu süren kapsamlı bir etkinlik programı düzenleyerek kent merkezini sevgi temalı bir festival alanına dönüştürdü.

Gün boyu devam eden organizasyonla birlikte şehir merkezinde enerjik, renkli ve yoğun katılımlı bir etkinlik atmosferi oluşturuldu.

ETKİNLİKLER VE İKRAMLAR

Hazırlanan program kapsamında kurulan kar küresi fotoğraf alanı ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Etkinlik alanında görev yapan animasyon ekipleri; balon katlama, yüz boyama çalışmaları ve maskot gösterileriyle özellikle çocuklara keyifli anlar yaşattı. Alana gelen vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

KENT ORKESTRASINDAN UNUTULMAZ KONSER

Etkinliğin ana sahne programını ise İzmit Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser oluşturdu. Konser, İzmit Belediyesi envanterine yeni kazandırılan ve ilk kez halkın karşısına çıkan 'Sahne İzmit Etkinlik Tırı' üzerinden gerçekleştirildi.

Programa yoğun ilgi gösteren İzmitliler, sevilen şarkılara hep birlikte eşlik ederken etkinlik alanında bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekti.