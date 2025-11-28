Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımında tıkanan damarlarını ardı ardına açıyor. Bu bağlamda D-100 Karayolu üzerinden Gebze Beylikbağı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak kullanıma alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Gebze trafiğini rahatlatacak önemli bir çalışmayı daha tamamladı. Buna göre bir süredir çalışması devam eden ve D-100 Karayolu üzerinden Beylikbağı Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yeni katılım şeridi tamamlanarak kullanıma alındı.

Proje dahilinde D-100'den Yeni Bağdat Caddesi'ne erişimi güçlendirmek için 100 metrelik bir katılım şeridi yapılırken, İstanbul Caddesi üzerinden ise 400 metrelik tek şerit genişletme gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeyle D-100'den gelen araçlar İstanbul Caddesi üzerinden 560/3 Sokak bağlantısını kullanarak Yeni Bağdat Caddesi'ne daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Bu uygulama, bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.