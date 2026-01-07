Kocaeli Gebze Belediyesi ile Bem Bir Sen Kocaeli Şubesi arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. Düzenlenen imza törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Bem Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya katıldı. Memurları kapsayan sözleşme, tavan tutar üzerinden imza altına alındı.

KOCAELİ (İGFA) - Sözleşme sonrasında konuşan Bem Bir Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya, 'Gebze Belediyesi yönetimi, çalışanların haklarının korunması ve en iyi şartlarda faydalanabilmesi adına sürece yapıcı bir yaklaşım sergiledi.

Bu doğrultuda imzalanan sözleşmenin tüm üyelerimize ve belediye memurlarına hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, 'Çalışanlarımızın geleceği adına önemli bir anlaşmaya imza attık. Sözleşmenin, belediyemizin hizmet kalitesini artırmasına katkı sunmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

İmza töreni, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve günün anısına yapılan takdim ile sona erdi.