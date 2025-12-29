Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., Türkiye'nin en ucuz ve en kaliteli halk ekmeğini 'Hızır 41' marifetiyle vatandaşlara ulaştırıyor. 'Halk Ekmek' noktalarından temin edilebilen 200 gram ağırlığındaki ekmek, 10 TL'den satışa sunuluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her kesime eşit ve erişilebilir hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdiği 'Halk Ekmek' ile vatandaşların sofralarına hijyenik, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeği ulaştırmaya devam ediyor. Antikkapı A.Ş. bünyesinde yürütülen Halk Ekmek hizmeti, Kocaeli'nin birçok noktasında vatandaşlarla buluşuyor.

BİNLERCE EKMEK KOCAELİ GENELİNE DAĞITILIYOR

Hızır 41 Üretim Tesisinde kalite standartlarına uygun ve hijyenik koşullarda günlük olarak üretilen ekmekler, modern sevkiyat araçlarıyla düzenli olarak taze şekilde Halk Ekmek büfelerine dağıtılıyor. Günlük binlerce baston ekmeği üreten Hızır 41, kent genelindeki 'Halk Ekmek' noktalarından 200 gram ağırlığında ve 10 TL fiyatıyla kaliteli ve uygun fiyatlı şekilde vatandaşlara ulaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyen hizmet anlayışının önemli örneklerinden biri olan Halk Ekmek büfeleri, resmi tatiller ve pazar günleri dışında haftanın 6 günü hizmet veriyor. Büfeler; sabah 07.30-09.00, öğle 12.00-13.30 ve akşam 16.30-19.00 saatleri arasında vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor.

UYGUN FİYATLI YÜKSEK KALİTELİ HİZMET

Üretimden dağıtıma kadar her aşaması titizlikle planlanan halk ekmek hizmeti, hem ekonomik hem de güvenilir bir alternatif sunarak erişilebilir fiyat politikasıyla öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Halk Ekmek Projesiyle' toplumun her kesimine dokunan, sürdürülebilir ve örnek bir hizmeti kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.