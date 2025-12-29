Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı dilerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu adrese düzenlenen operasyon sırasında şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Tunç, paylaşımında şehit polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı güvenlik güçlerine ise acil şifalar diledi.

Yaşanan olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Tunç, mesajında 'Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer verdi.