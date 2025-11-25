Kocaeli Çayırova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir konser düzenledi.

Çayırova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel konser gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi bilgi evlerinde görev yapan müzik öğretmenlerinin hem çalıp hem de söylediği konsere, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, öğretmenler ve Çayırovalılar katılım sağladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Bütün öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Aslında öğretmenler, insan ve canlı hayatlarına dokunan tüm mesleklerin dolaylı olarak mensubu oluyor. Öğretmenlerimiz yetiştirdikleriyle avukat oluyor, doktor oluyor, mühendis oluyor, sanayi sektöründe emekçi oluyor. Öğretmenlerimiz kendilerine ne kadar gurur duysa azdır. Bizler neslin ihyası için gayret gösteriyoruz. 2019'dan bugüne kadar eğitime çok büyük desteklerimiz oldu ve desteklerimiz de devam edecek.

EN SEVİLEN ŞARKILARI SESLENDİRDİLER

Konuşmaların ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, günün anısına Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir'e Türk Bayrağı hediye etti. Daha sonrasında ise bilgi evlerinde görevli öğretmenlerden oluşan ekip, en sevilen şarkıları kendilerini dinlemeye gelen Çayırovalılar için seslendirirken, kulakların pasını silen konser, büyük alkışlarla sona erdi. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü düzenlediğimiz özel konserle kutladık. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize ve programa emek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi.