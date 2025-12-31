Çevre konusundaki duyarlılığı ve geri dönüşüme verdiği güçlü destekle öne çıkan Kocasinan Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kayseri bırakma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Kocasinan Belediyesi ile Abdullah Gül Üniversitesi arasında örnek bir çevre iş birliğine imza atıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi iş birliğiyle, resmî niteliğini ve tarihsel geçerliliğini yitirmiş dolmuş evrakların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Üniversite bünyesinde yıllar içerisinde biriken atık kâğıtlar, belediye ekipleri tarafından teslim alınarak geri dönüşüm sürecine dâhil edildi.

'GERİ DÖNÜŞÜMLE HEM DOĞAYI KORUYOR HEM EKONOMİYE DEĞER KATIYORUZ'

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümün yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir kazanım olduğuna dikkat çekerek 'Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını Kocasinan'da hayatın her alanına yaymayı hedefliyoruz. Bu anlayışla kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı iş birliği için Abdullah Gül Üniversitemize teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

'ÇEVRE İÇİN GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ KURMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün ise yapılan çalışmanın önemine vurgu yaparak, üniversite olarak çevreye duyarlı projelerde yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Mutlugün, üniversite bünyesinde elektronik belge yönetim sistemine geçilmesine rağmen zorunlu evrak kullanımının bazı noktalarda hâlen devam ettiğinin altını çizerek, 'Yeni dönemde elektronik belge yönetim sistemine geçişle birlikte kamu kurumlarındaki evrak yükü her ne kadar azalmış olsa da, üniversitemizde evraklar hâlen idari süreçlerde, akademik çalışmalarda ve sınav süreçlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu noktada, belirli bir tarih geçmişine sahip evrakların değer döngüsü içerisinde verimli ve güvenli bir şekilde imha edilmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Söz konusu evrakların toplanması, ardından geri dönüşüme gönderilerek yeniden sistemin içerisine kazandırılması noktasında sağlanan bu iş birliği için Kocasinan Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 'şeklinde konuştu.

'ATIK KÂĞITLAR GERİ DÖNÜŞÜMLE DEĞERE DÖNÜŞTÜ'

Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hilmi Akpınar da Başkan Çolakbayrakdar'ın öncülüğünde geri dönüşüm çalışmalarının her alanda titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, 'Kurumlarımızda biriken ve kullanım süresi dolmuş evrakları, çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırıyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi'nde toplanan evraklar da ekiplerimiz tarafından teslim alınarak geri dönüşüm sürecine dâhil edildi. Bu sayede hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor hem de sıfır atık hedeflerimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile Abdullah Gül Üniversitesi'nde resmî niteliğini ve tarihsel geçerliliğini yitirmiş dolmuş evraklar geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılarak, çevre dostu bir uygulama daha hayata geçirilmiş oldu.