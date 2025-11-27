Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'in sık kullanılan Santral Rampası'nın iniş bölümünde gerçekleştirdiği üstyapı yenileme çalışmasıyla yol güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım attı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'teki çalışma kapsamında rampadaki eski asfalt tabakası kısa sürede kaldırıldı. Yerine ise laboratuvar analizleriyle performansı kanıtlanmış, cüruf katkılı özel bir asfalt türü serildi. Bu asfalt, dayanıklılığı ve yol tutuş özelliğiyle öne çıkıyor. Cüruf katkılı asfaltın en önemli özelliği, fren mesafesini kısaltarak araçların daha güvenli durmasını sağlaması. Bu sayede özellikle yağışlı havalarda kayma riski azalıyor ve sürücülere daha kontrollü bir yol yüzeyi sunuluyor.

Yeni asfalt türü, Santral Rampası'nın son 150 metrelik bölümünde Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın pilot uygulaması olarak hayata geçirildi. Bu çalışma, ileride benzer eğimli ve yoğun trafik alanlarında yapılacak yenilemeler için örnek teşkil edecek bir uygulama niteliği taşıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLA TAMAMLANDI

Uygulamanın ardından yol çizgileri yenilendi ve güzergâh kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı. Böylece hem sürücüler için güvenli bir yol yüzeyi sağlandı hem de bölgenin trafik akışı hızlıca normale döndü.