Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali - BUEF 2025' 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali - BUEF 2025' 27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 'Cesaret' temasıyla edebiyatseverlerle buluşacak olan festival, Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerini Bursa'da bir araya getirecek.

Festival açılışında konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Hayalimiz çok geniş düşüncelerimiz duygularımız edebiyat konusunda çok farklı çok olumlu. Kökleri binlerce yıl öncesine uzanan yaratıcı ruhlara ilham veren çok kültürlü yapısı ve asırlara meydan okuyan bursadasınız. Bursamızın türk ve dünya edebiyatının önemli merkezlerindendir. Bir kentin kalbi meydanlarından önce kelimelerinde atar. Uludağın köylerinde, denize uzanan kıyılarında, bereketli ovalarında ve eşsiz kent yapılarında nice değerli yazaraların anıları saklıdır. Bursamız edebiyatı besliyor. Bizlerde edebiyattan besleniyoruz. Çünkü edebiyat düş ile gerçek, insan ile yaşam arasında yazar ile okur arasında kurulan özel bir bağdır. Böylesi bir bağ ile beslenen Bursa bugün Türk ve dünya edebiyatçılarını ve edebiyat tutkunlarını bir araya getiriyor' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Türkiye'nin en kapsamlı edebiyat etkinliklerinden biri olan Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali - BUEF 2025 ile edebiyat dolu günlere yeniden 'merhaba' dediklerini belirten Başkan Bozbey, '27-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimizin bu yılki teması, az önce söylendiği gibi cesaret. Aslında her konuda cesaret: Nazım Hikmet'in dediği gibi, 'Korkmakla ölüm arasında çok yakın bir ilişki vardır.' Biz korkmuyoruz; cesaretli olacağız ve cesaretimizi umuda çevireceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Bu nedenle bu temayı belirledik. Çünkü edebiyat, cesurların işidir. O ilk kelimeyi yazmaya, yeni yollar belirlemeye, özgürlüğü savunmaya ve hayata umutla bakmaya cesaret ister. Festivalimizde edebiyat dünyasının değerli isimlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

Bursa'nın Türkiye'de bu alanda önde gelen şehirlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, konuşmasında şunları kaydetti:

'Belki İstanbul bizden biraz ileride olabilir ancak inanın, yazarlar ve şairler konusunda en güçlü kentlerden biri de Bursa'dır. Buna rağmen yazarlarımızı ve şairlerimizi Bursalılara yeterince anlatamamışız. Büyükşehir Belediyesi olarak görevlerimizden biri de bu olmalı. Dünya yazarlarını, ülkemizin yazarlarını tanıtacağız ama önceliğimiz Bursa'nın yazar ve şairleri olacak. Bununla ilgili bir program hazırladık, hayata geçireceğiz. Yaklaşık 3 milyon 300 bin Bursalı yaşıyor. Yaş gruplarını çıkardığımızda 2,6-2,7 milyon kişinin kendi yazarlarını bilmesi ve tanıması gerekiyor. İşte o zaman kent hafızası gelecek yıllara aktarılabilir hâle gelir. Bunun bilincindeyiz. Bu anlamda arkadaşlarımızın farklı projeler hazırladığını biliyorum, kendilerine teşekkür ediyorum'