Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yürüttüğü market denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Denetimlerde raf ve kasa fiyatı uyumu, etiket kontrolleri, hijyen koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle inceleniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, marketlerde yaptığı kontrollerde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünlere yönelik işlem uyguluyor. Mevzuata aykırı fiyatlandırma yapan işletmeler hakkında tutanak tutuluyor ve idari süreç başlatılıyor.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE CEZAİ İŞLEM

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünler tespit edilen işletmelere doğrudan cezai işlem uygulanıyor. Raflardan kaldırılan ürünler için yasal süreç başlatılırken, ilgili işletmelere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesiliyor.

TÜM İLÇELERDE SIKI DENETİM

Market denetimleri İzmit, Gebze, Derince, Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Körfez başta olmak üzere tüm ilçelerde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Zabıta ekipleri hijyen koşullarını, ürünlerin saklama şekillerini ve işletme düzenini de kontrol altında tutuyor.

VATANDAŞ ŞİKÂYETLERİ ÖNCELİKLİ

Vatandaşlardan gelen şikâyetleri anında değerlendiren ekipler, gelen her ihbara sahada dönüş sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, tüketici memnuniyetini esas alan bu uygulamalarla alışveriş güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ticari işletmelerin kurallara uygun şekilde faaliyet göstermesi ve vatandaşların sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.