Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına hazırlanan Osmangazi Belediyesi, kutlamaları vatandaşların daha geniş katılım sağladığı farklı etkinliklerle taçlandırmak istiyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşları bu tarihi yılın tasarımına katkı sunmaya davet etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın fethinin 700’üncü yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyor. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programlarla fetih ruhu bir kez daha yaşatılacak. Bu tarihi yıl dönümü öncesinde Osmangazi Belediyesi, kentin ortak hafızasına ve birlik duygusuna katkı sunacak önemli bir adım attı.

Bursa’nın simgesi haline gelecek 700’üncü yıl logosu ve kutlamaları temsil edecek slogan, düzenlenecek yarışmayla belirlenecek. Böylece Bursa halkı, tarihi yılın tasarım sürecine de doğrudan katkı sağlayacak. Yarışma kapsamında hem tasarımcılar hem de fikir üretmek isteyen vatandaşlar için fırsat sunuluyor. Logo yarışmasına katılacak olanlar, Bursa’nın tarihini, kültürünü ve fethin ruhunu yansıtan özgün tasarımlar hazırlayacak. Slogan kategorisinde ise katılımcılar, fethin 700 yıllık mirasını ve birlik duygusunu en güçlü şekilde ifade eden cümleleri önerecek.

BAŞKAN ERKAN AYDIN’DAN ÇAĞRI

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşları tarihi yıl dönümünün coşkusuna ortak olmaya davet ederek, “Bursa köklü bir tarihtir. Bursa; kültürdür, sanattır, eğitimdir, bilimdir. 700 yıllık geçmişiyle, medeniyetlerin beşiği, Cumhuriyet’in temel taşıdır. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Tarihi, kültürü ve mimarisiyle geçmişten gelen tüm değerlerimizi bugünün diliyle yeniden yorumlayacak, geleceğimize güçlü bir köprü kuracağız” dedi.

Başkan Aydın, “Bu anlamlı yolculukta sizlerin fikirleri ve desteğiyle ilk adımı hep birlikte atacağız. 700’üncü yıl logomuzu sizin tasarımlarınızdan seçecek, sloganı da sizlerin önerileriyle belirleyeceğiz. Gelin, bu tarihi yılı hep birlikte tasarlayalım ve Bursa’yı geleceğe birlikte taşıyalım” diye konuştu.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı anısına düzenlenen logo ve slogan yarışması için başvurular başladı. İki kategori için son başvuru tarihi 31 Ağustos Pazar olarak belirlendi.

Dereceye girenlere sürpriz ödüllerin verileceği yarışmada, logo kategorisinin birincisine iPad Pro hediye edilecek.

Katılımcılar başvurularını Osmangazi Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden, https://www.osmangazi.bel.tr/anket-yonlendirme adresinden gerçekleştirebilecek.