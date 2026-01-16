İstanbul'da Maltepe Belediyesi, üretim koşulları her geçen gün zorlaşan bağımsız tiyatro topluluklarına destek olmak amacıyla önemli bir adım atarak Gülten Akın Konferans Salonu'nu tiyatro ekiplerine ücretsiz prova alanı olarak açtı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçes İdealtepe Mahallesi'nde yer alan Yılmaz Mızrak Kültür Merkezi bünyesindeki Gülten Akın Konferans Salonu, 162 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Salon, hem tiyatro topluluklarının prova süreçlerine destek olmak hem de sanatseverlerin kamusal alanda sanatla buluşmasını güçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Maltepe Belediyesi, bu uygulamayla zor koşullar altında üretimlerini sürdürmeye çalışan tiyatro ekiplerinin yanında olduğunu bir kez daha gösterirken, sahne sanatlarının kamusal alandaki varlığını güçlendirmeyi ve ortak üretim kültürünü desteklemeyi hedefliyor. Kentin kültür-sanat yaşamını birlikte büyütmeyi amaçlayan belediye, tüm tiyatro topluluklarını bu dayanışmaya katılmaya davet ediyor.

Prova sahnelerini ilk kullananlardan oyuncu Cem Aktuna, belediyelerin sanata verdiği desteğin yalnızca fiziksel mekanlarla sınırlı kalmamasının önemine dikkat çekti. Aktuna, Maltepe Belediyesi'nin bu yaklaşımının tiyatrocular için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, 'Sanata destek veren belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece salon konusunda değil, oyunların halkla buluşturulması noktasında da ellerinden geleni yapıyorlar. Oyunumuzu Maltepe Belediyesi'nde sahneleyeceğiz. Umarım çok seyircili, bol alkışlı bir oyun olur.' dedi.

Tiyatrocu Kubilay Çamlıdağ ise mevcut ekonomik koşullar altında tiyatro üretmenin zorluklarına dikkat çekerek, Maltepe Belediyesi'nin sağladığı desteğin hayati bir karşılık oluşturduğunu ifade etti. Çamlıdağ, salon ve prova alanı maliyetlerinin tiyatrocular için ciddi bir yük haline geldiğini belirtti.