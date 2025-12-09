Kocaeli Büyükşehir, 'Aile Yılı' temasıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Şehrin yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Alikahya Stadyum yolu üzerindeki köprü altı duvarları grafiti çalışmaları sonucunda aile temasıyla renklendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında birçok çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de aile temasıyla kentin önemli noktalarını grafiti çalışmaları ile renklendiriyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, aile kavramına dikkat çekmek, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir toplumsal duruş sergilemek ve farkındalık oluşturmak için önemli bir çalışma başlattı. Kent estetiğine de katkı sağlayacak grafiti çalışmaları kapsamında toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

TOPLUMSAL MESAJLARI GÜÇLENDİREN RENKLER

Sanatsal müdahalede turuncu, kırmızı ve mavi renkler ağırlıklı olarak kullanıldı. Turuncu, dünya genelinde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma' temasının simge rengi olurken, mavi ton ise huzur, güven ve iyileşmeyi temsil ediyor. Böylece aile içi barış, huzur ve bütünlüğü simgeleyen renkler, çalışmanın ana temasını güçlendirdi. Kullanılan renklerin etkileyici uyumu, hem görsel odak oluştururken hem de mesajın daha net algılanmasına katkı sağladı. Bu renk uyumu, görsel olarak dikkat çekici bir alan oluştururken, verilen sosyal mesajların toplum tarafından daha kolay fark edilmesini sağladı.

GRAFİTİ İLE DESTEKLENEN SOSYAL FARKINDALIK

Yapılan çalışma, yalnızca bir duvar boyama etkinliği olmanın ötesine geçerek güçlü bir sosyal farkındalık projesi olarak konumlandı. Duvar üzerinde; dayanışmayı, eşitliği ve kadının toplumdaki yerini vurgulayan figürler, sözler ve sembollere yer verildi. Aynı zamanda aile bağlarının güçlendirilmesi, birlikte yaşam kültürü, saygı ve dayanışma gibi temalar da duvara yansıtılacak. Mesajların, güzergâhtan geçen her yaştan vatandaş tarafından görülerek farkındalık oluşturması amaçlandı.