Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sınavında başarılı olarak 'Kentsel Arama Kurtarma Alanında Ağır Seviye Ekip Akreditasyonu' almaya hak kazandı. Ekip, yoğun ve çok yönlü tatbikatların ardından afetlere müdahalede en üst yeterlilik düzeyine ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uzun süreli hazırlıklar ve kapsamlı saha çalışmaları sonucunda AFAD'ın uluslararası standartlardaki en zor seviyesi olan 'Kentsel Arama Kurtarma Ağır Seviye Ekip' Akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı.

Bu kapsamda Büyükşehir itfaiyesi, zorlu süreci tamamlayarak iki ayrı enkaz alanında 10 gün boyunca kesintisiz görev yapabilme kapasitesine sahip ağır seviye akredite ekipler arasına girdi. Bu başarı, Büyükşehir'in afetlere müdahale gücünü bir üst seviyeye taşıdı.



AFAD STANDARTLARINDA EN ÜST YETERLİLİK SEVİYESİ

AFAD'ın uluslararası akreditasyon kuralları doğrultusunda oluşturduğu sistem kapsamında, Türkiye genelindeki arama kurtarma ekipleri ortak bir operasyon dili ve koordinasyon anlayışıyla sınava tabi tutuluyor.

Ekipler; hafif, orta ve ağır olmak üzere üç seviyede sınıflandırılırken, ağır seviye akreditasyon arama kurtarma alanında ulaşılabilecek en üst yeterlilik olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir İtfaiyesi, bu zorlu akreditasyon testine katılarak, yetkinliğini ve başarısını bir üst seviyeye taşıdı.

TÜM BİRİMLER SÜRECE TAM DESTEK VERDİ

Akreditasyon sürecinde Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri koordinasyon içerisinde görev aldı. Buna göre Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Antikkapı Hızır 41 ekipleri süreç boyunca tüm imkanları ile destek verdi.

ANA KAMP ALANI KURULDU

Akreditasyon kapsamında oluşturulan ana kamp alanında ekiplerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kapsamlı bir kamp altyapısı kuruldu. Ana kamp alanında; yönetim ve haberleşme çadırları, sanitasyon ve arındırma alanları, banyo ve tuvaletler, 120 kişilik barınma alanı, yemekhane ve dinlenme alanları, arama kurtarma köpeği alanı ve köpek tedavi ünitesi, sağlık alanı ve bulaşıcı hastalık izolasyon bölgesi ve çay ocağı yer aldı.

GERÇEĞİ ARATMAYAN ZORLU SAHA UYGULAMALARI

Sahada gerçekleştirilen uygulamalarda ekiplerin teknik kapasitesi ve koordinasyon kabiliyeti test edildi. Gerçeği aratmayan zorlu saha çalışmaları kapsamında; 5 tonluk enkaz kütleleri domuz damı yöntemiyle kaldırılarak vinçle taşındı. Beton, çelik ve ahşap elemanları kesim yapılarak kontrollü şekilde ayrıldı. Oksijen-asetilen ile sıcak kesim uygulamaları yapıldı. İple erişim teknikleri kullanılarak yatay ve dikey kazazede tahliyeleri gerçekleştirildi. Temiz ve kirli çalışma yöntemleriyle beton kütlelerde enkaza giriş boşlukları 60x60 ölçülerinde açıldı. Güvenli çalışma için ahşap tahkimat ve destekleme yöntemleri uygulandı. Yaslama, kapı, pencere ve eğik tavan tahkimatları ile t-spot tahkimat uygulamaları başarıyla tamamlandı. Tüm bu zorlu aşamaları başarıyla tamamlayan ekipler AFAD'ın en üst yeterlilik seviyesine ulaştı.

BÜYÜKŞEHİR AFETLERE KARŞI GÜÇLÜ VE HAZIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin birbirleriyle koordine şekilde yürüttüğü bu süreç, Kocaeli'nin ağır seviye arama kurtarma kapasitesini güçlendirirken, olası afetlere karşı kurumsal hazırlık ve müdahale seviyesini en üst noktaya taşıdı. Türkiye'de afetlere karşı güçlü ve her daim hazır bir kent olarak bilinen Kocaeli, Büyükşehir ekipleri sayesinde bu niteliğini bir kez daha ortaya koydu.