Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde 10 mahalleyi kapsayan 7 ayrı noktadaki kavşak düzenlemeleri çalışmalarıyla trafik akışının güvenli ve akıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında kavşak bölgelerindeki düzensiz parklanmaların önüne geçilecek, trafik akışını engellemeyen düzenli parklanma alanları yapılacak. Böylece Başiskele ilçesinde hem trafik rahatlatılacak hem de araç ve yaya güvenliği sağlanmış olacak.

Yapılacak düzenlemelerle kavşaklarda dönel adalar, yeni şeritler, sinyalizasyon sistemleri ve otobüs cepleri oluşturulacak. Ayrıca gelişi güzel araç parklarının önüne geçilerek trafik akışını engellemeyecek düzenli park alanları kazandırılacak.

İŞTE KAVŞAK DÜZENLEMESİ YAPILACAK NOKTALAR

Mahmut Çavuş Caddesi Kavşağı: Körfez ve Barbaros mahallelerini içinde barındıran Mahmut Çavuş Caddesi'nin Eyüp Sultan Caddesi, Pınar Caddesi ve İstikbal Sokak'la kesiştiği alanda dönel ada inşa edilecek. Ayrıca Pınar Caddesi ile Tüpraş Lisesi arasında yeni bir şerit açılacak. Okul önüne durak cebi yaparak toplu taşımaya güvenli durak kazandıran Büyükşehir ekipleri, Kurdoğlu Caddesi'nde ise düzenli parklanma yerleri yaptı.

Aşağı Yuvacık Kavşağı: Yeşilyurt ve Mahmutpaşa Mahallelerini içine alan Aşağı Yuvacık Kavşağı'nda da trafik akışı rahatlatılacak bir imalat yerine getirilecek. Buna göre Karamürsel Caddesi ile Mahmutpaşa Caddesi kesişiminde yapılacak dönel ada ile trafik rahatlatılacak. D-130'a mevcut çıkış iptal edilerek Menekşe Sokak'tan yeni bir bağlantı yolu açılacak.

SİNYALİZASYON SİSTEMİ KURULACAK

Kullar Dörtyol Kavşağı: Kullar Merkez, Tepecik ve Yakacık mahallerine bağlı olan Kullar ve Karamürsel Caddesi kavşağında sinyalizasyon sistemi kurulacak. Ayrıca katılım ve ayrılma şeritleriyle kavşak daha işlevsel hale getirilecek. Otobüs durağı için yeni bir cep de projede yer alıyor.

Atatürk ve Kahramanlar Caddesi Kavşağı: Barbaros Mahallesi'ni içine alan Atatürk ve Kahramanlar Caddesi'ne yeni yapılacak ada ve refüjlerle kavşak trafiği daha güvenli hale getirilecek, kaza riski azaltılacak. Yeniköy Merkez Kavşağı: Yeniköy Merkez Kavşağı'nın Vatan Caddesi ile İhsan Peker Sokak kesişimine yapılacak yeni düzenleme ile hem trafik akışı sağlanacak hem de düzenli parklanma alanları oluşturulacak.

Seyid ve Gedik Kavşağı: Vezirçiftliği Mahallesi'ni içine alan Seyid ve Gedik Kavşağı'nda yeni adalar ve araç park yerleriyle birlikte trafik akışı güvenli hale getirilecek. Yapılacak çalışmalarla düzensiz park sorunu da giderilecek.

Ulu Önder ve Hacı Mecit Kavşağı: Aydınkent Mahallesi Ulu Önder Caddesi ile Hacı Mecit Bulvarı kesişiminde yapılacak kavşak düzenlemesi ile yeni ada ve refüjler yapılacak. Böylece trafik akışının güvenli bir hale getirilmesi sağlanarak kaza riski azaltılmış olacak.