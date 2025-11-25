Edirne Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekibine yeni gönüllü alımları başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Yesevî Hareketi Derneği, bünyesinde faaliyet gösteren Edirne Yesevî Arama Kurtarma (YAK) ekibinin kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni gönüllü alımlarının başladığını duyurdu.

Dernek Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkat çekerek, 'Afetler karşısında güçlü, bilinçli ve organize bir toplum oluşturmanın yolu gönüllülük kültürünü büyütmekten geçiyor. Edirne Yesevî Arama Kurtarma ekibimizin gücünü artırmak ve daha fazla insana ulaşmak için yeni gönüllülerimizi aramıza katılmaya davet ediyoruz' dedi. Başkan Cankaloğlu, gönüllü programına katılanların arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım, afet farkındalığı ve saha koordinasyonu gibi alanlarda kapsamlı eğitimler alacağını belirtti. Cankaloğlu, her bir gönüllünün afet anında hayat kurtarabilecek donanıma sahip olacağını, tüm duyarlı vatandaşları bu anlamlı çalışmanın bir parçası olmaya davet etti.

Başvuruda bulunmak isteyenler, Yesevî Hareketi Derneği ve Edirne YAK resmi iletişim kanalları üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.