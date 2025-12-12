İzmir Bornova Belediyesi'nin Kaymakamlık, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği işbirliğiyle başlattığı Bornova Muhtarlar Akademisi projesi, muhtarlara yönelik kültür-tarih gezisi ve eğitim programlarıyla başladı. İlk eğitim Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde verildi. Proje 6 ay boyunca çeşitli eğitim ve etkinliklerle devam edecek.

İZMİR (İGFA) - Bornova Muhtarlar Akademisi projesinin ilk adımında, Bornova'nın 45 mahalle muhtarına yönelik kültür ve tarih gezisi gerçekleştirildi. Muhtarlar, rehberler eşliğinde Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Abide-i Hürriyet Meydanı'nı, tarih boyunca var olan Türk devletleriyle meşrutiyet sürecini anlatan heykel ve semboller eşliğinde ziyaret etti. Ardından İzmir'de yerleşik yaşamın 8.500 yıl öncesine dayandığını kanıtlayan Yeşilova Höyüğü ile Bornova Belediyesi'nin kazı alanının yanında kent kültürüne kazandırdığı Ziyaretçi Merkezi gezildi.

İLK EĞİTİM: DİKSİYON, HİTABET VE İKNA KABİLİYETİ

Proje kapsamındaki ilk eğitim, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İletişim Uzmanı Turgut Onarır, muhtarlara 'Diksiyon, Hitabet ve İkna Kabiliyeti' başlıklarında kapsamlı bir eğitim verdi. Muhtarlar Akademisi, 6 ay boyunca farklı temalarda eğitim, atölye ve saha uygulamalarıyla devam edecek.

BAŞKAN EŞKİ: 'MUHTARLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK BORNOVA'YA GÜÇ KATAR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin önemini 'Muhtarlar, mahallenin kalp atışı, yerel demokrasinin ilk temas noktasıdır. Onların kapasitelerini artırmak, daha etkin ve güçlü bir Bornova demektir. Bu proje ile hem bilgi ve becerilerini destekliyor hem de kent yönetiminde ortak aklı büyütüyoruz.' sözleriyle anlattı. Eşki, Bornova'nın katılımcı yönetim anlayışını güçlendiren bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.