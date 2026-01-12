Ankara Keçiören'de özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere kar yağışının etkili olduğu noktalarda gece gündüz demeden çalışmalar yürüten yerel belediye; köy yolları, cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, ulaşımda ve günlük yaşamda aksama olmamaıs için yoğun mesai harcadı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da kar yağışı ve don uyarılarının ardından teyakkuz haline geçen Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada hazır bulundu.

AKOM'dan yönetilen çalışmalar kapsamında özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizliği öncelikli olarak gerçekleştirildi. Yapılan müdahaleler sayesinde ilçe genelinde ulaşım sorunsuz şekilde sağlandı.

Toplam 93 araç ve 400'den fazla personelin görev aldığı karla mücadele çalışmalarında, vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalara hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ekiplerce, kar yağışının etkili olduğu mahallelerde sokak sokak, cadde cadde çalışma yürütüldü. Kar küreme ve tuzlama araçlarında bulunan kamera sistemleri sayesinde saha çalışmaları AKOM'dan ve vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edildi. Kamera ve harita destekli izleme sistemiyle karın etkili olduğu yollar kısa sürede ulaşıma açılarak olası mağduriyetlerin önüne geçildi. Keçiören Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mesaisini aralıksız sürdürüyor.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, kar yağışının etkili olduğu mahallelerde yürütülen çalışmalar sayesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydederek, yeni bir kar yağışı ve buzlanmaya karşı teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.