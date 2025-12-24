TÜİK verilerine göre, Türkiye'de KOBİ'ler toplam girişimlerin yüzde 99,6'sını oluştururken istihdamın ve ihracatın önemli bir kısmına katkı sağladı. 2024 yılında bin 417 patent başvurusunda bulunan KOBİ'lerin 615 patenti tescil edildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim (KOBİ) İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 928 bin girişim KOBİ sınıfına giriyor ve toplam girişimlerin yüzde 99,6'sını oluşturuyor.

KOBİ'ler, toplam istihdamın yüzde 68,5'ini, personel maliyetinin yüzde 43,5'ini, cironun yüzde 44,1'ini, üretim değerinin yüzde 39,8'ini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 41,2'sini karşılıyor. Sektörel dağılıma bakıldığında, KOBİ'lerin yüzde 35,1'i ticaret, yüzde 15,3'ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12,1'i ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor.

2024 yılında orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer 969 bin TL olarak gerçekleşirken, küçük ölçekli girişimlerde bu değer 558 bin TL, mikro girişimlerde ise 175 bin TL oldu. İmalat sanayi KOBİ'lerinin yüzde 54,8'i düşük teknoloji sınıfında, büyük ölçekli girişimlerde ise bu oran yüzde 41,5 olarak belirlendi.

KOBİ DOĞUM ORANLARI VE İSTİHDAM KATKISI

2024'te KOBİ doğum oranı yüzde 15,9 olarak ölçüldü. Mikro ölçekli girişimler doğan KOBİ'lerin yüzde 17,3'ünü oluştururken, istihdam payları yüzde 12,4 oldu. Küçük ve orta ölçekli girişimlerin doğum oranları ise sırasıyla yüzde 4,7 ve yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

KOBİ'ler, 2024 yılında toplam ihracatın yüzde 29,6'sını, ithalatın ise yüzde 15,9'unu gerçekleştirdi. İhracatta mikro girişimler yüzde 2,4, küçük girişimler yüzde 10,7, orta ölçekli girişimler yüzde 16,5 pay alırken, KOBİ ihracatının yüzde 59,4'ü ticaret, yüzde 34,3'ü imalat sanayi ürünlerinden oluştu. İthalatta ise KOBİ'lerin payı yüzde 65,6 ticaret, yüzde 25,8 sanayi olarak belirlendi.

AR-GE VE PATENT FAALİYETLERİ

2024'te KOBİ'ler, toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 28,8'ini gerçekleştirirken, toplam Ar-Ge personelinin yüzde 43,7'sini istihdam etti. Aynı yıl KOBİ'ler 1.417 patent başvurusunda bulundu, 615 patent tescil edildi. Küçük ölçekli girişimler başvuru sayısında öne çıkarken, orta ölçekli girişimler tescil sayısında lider oldu.

TÜİK'in verileri, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisindeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koyarken, sanayi ve hizmet sektörlerinde sağladıkları istihdam, üretim ve ihracat katkısı ile ülke genelinde ekonomik büyümenin temel taşlarından biri olduğunu gösteriyor.