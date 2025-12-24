İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği'ne ilişkin hukuki süreçler hakkında basında yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Eylül 2023 tarihinde Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile ilgili hukuki ve idari süreçlere dair kamuoyunda yanlış algı oluşturulduğunu belirterek yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Bornova ilçesindeki bir sanayi tesisinin plana yönelik itirazları üzerinden konunun farklı noktalara çekilmeye çalışıldığı ifade edilerek, sürecin planlama ilkeleri ve yargı kararları doğrultusunda yürütülen teknik bir çalışma olduğu vurgulandı.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, Çimentaş Fabrikası Türk A.Ş. tarafından söz konusu plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin 12 Şubat 2025 tarihli kararıyla planın iptal edildiği hatırlatıldı. Mahkemenin gerekçesinde, üst ölçekli 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'nda yer alan ve kentsel yerleşim alanlarında sanayi tesislerine izin verilmemesine ilişkin plan notunun dikkate alınmadığına dikkat çekildiği belirtildi. Bu karara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istinaf yoluna başvurduğu ifade edilen açıklamada, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin 10 Eylül 2025 tarihli kararıyla istinaf başvurusunun kabul edildiği, ilk derece mahkemesinin iptal kararının kaldırıldığı ve davanın reddedildiği kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıklamasında, her iki mahkeme kararında da vurgulanan plan notları doğrultusunda, planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun şekilde 1/25.000 ölçekli plan kararlarının üst ölçekli planlarla uyumlu hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu alanın, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 2. ve 3. derece merkez bölge olduğu ve sanayi alanı kararı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan açıklamada, belediye iştirakleri Hukuk Müşaviri Av. Ahmet Okyay hakkında dile getirilen iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, Okyay'ın Çimentaş ya da ilişkili herhangi bir kurumun vekili olmadığı ve Nisan 2024'ten bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine vekil sıfatıyla takip ettiği herhangi bir dosyasının bulunmadığının altı çizildi.