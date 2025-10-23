Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kişisel bakım ve güzellik sektöründe nitelikli eleman yetiştirmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de hızla büyüyen kuaförlük ve güzellik sektöründe kalifiye personele duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Bu kapsamda KO-MEK'te verilen eğitimlerle kursiyerler, kuaför salonlarında, güzellik merkezlerinde ve kişisel bakım alanında faaliyet gösteren işletmelerde rahatlıkla iş bulabiliyor. Kurslarda kursiyerlere sadece teorik bilgiler verilmekle kalmıyor, uygulamalı eğitimlerle profesyonel iş deneyimi kazandırılıyor. Saç kesim ve renklendirme teknikleri, cilt bakım cihazlarının kullanımı, hijyen kuralları ve müşteri iletişimi gibi konularda yoğun bir program uygulanıyor.

USTALIK VE KALFALIK SINAVLARINA HAZIRLIK

KO-MEK, kursiyerlere mesleklerinde ilerlemeleri için ustalık ve kalfalık sınavlarına hazırlanma sürecinde eğitim veriyor. Kursiyerler, sınavlarda başarılı olabilmek için gerekli teknik bilgi ve uygulamalı deneyimi KO-MEK'in atölyelerinde kazanıyor. Bu sayede hem mesleki yeterliliklerini belgeliyor hem de kariyerlerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı elde ediyor.

ANNE VE ÇOCUK AYNI KURSTA EĞİTİM ALIYOR

KO-MEK'in sunduğu özel imkânlardan biri de annelerin eğitim alırken çocuklarının da aynı merkezde açılan atölyelerde vakit geçirebilmesi. Anneler güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında meslek öğrenirken, çocuklar da oyun ve etkinliklerle sosyal becerilerini geliştiriyor.

KADINLARA YENİ BİR GELECEK

Bu kurslar özellikle kadınlara ekonomik özgürlük kazandırıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer kadınlar, güzellik salonlarında iş bulmanın yanı sıra kendi işletmelerini açarak girişimcilik yolunda da önemli adımlar atabiliyor.

KOCAELİ'DE HİZMET KALİTESİNE KATKI

KO-MEK'in açtığı 'Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kursları', bireylere meslek kazandırmanın ötesinde, Kocaeli'de güzellik sektörünün hizmet kalitesini de yükseltiyor. Kursiyerler, hem teknik bilgileri hem de müşteri memnuniyetini önceleyen yaklaşımlarıyla sektöre değer katıyor. Bu kursa katılmak isteyenler, başvurularını www.komek.org adresi üzerinden gerçekleştirebilir.