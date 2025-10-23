Konya'da düzenlenen 'Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı'nda Meram Belediyesi'nin geliştirdiği Akıllı Atık Toplama Sistemi ve MZEKA (Meram Yapay Zekâ Uygulamaları) projeleri büyük ilgi gördü. Belediye, çevre yönetimi ve dijital dönüşümde örnek uygulamalarıyla katılımcılardan tam not aldı.

KONYA (İGFA) - Mevlâna Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeşil Gelecek ve Dijital Dönüşüm İçin Yerel Fırsatlar Konferansı'nda Meram Belediyesi'nin açtığı stant, etkinliğin en çok ilgi gören alanlarından biri oldu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlâna Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen konferansta Meram Belediyesi; IoT (Nesnelerin İnterneti) Akıllı Atık Toplama Sistemi ve MZEKA projeleriyle dikkat çekti.

Ziyaretçiler, Meram Belediyesi'nin geliştirdiği dijital sistemleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Belediyenin veri odaklı yönetim anlayışının somut örneklerini gören katılımcılar, projelerin 'yeşil ve dijital dönüşüm' hedeflerine katkı sunduğunu belirtti.

Mevlâna Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, konferansta yaptığı değerlendirmede Meram Belediyesi'nin Akıllı Atık Yönetimi projesinin etkinliğin ruhunu yansıttığını söyledi. Bostancı, 'Bu proje, kaynakların verimli kullanımı ve karbon salınımının azaltılması noktasında ciddi iyileştirme sağlayan örnek bir çalışma. Başkan Mustafa Kavuş ve ekibini tebrik ediyorum' dedi.

AKILLI ATIK YÖNETİMİYLE YEŞİL GELECEĞE KATKI

MEVKA desteğiyle hayata geçirilen IoT Akıllı Atık Toplama Sistemi, belediyecilikte çevre teknolojilerinin en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıktı. Konteynerlere yerleştirilen sensörler, doluluk oranı ve ısı değişimlerini anlık olarak ölçerek çöp toplama araçlarının sadece dolu konteynerlere yönelmesini sağlıyor. Bu sayede hem yakıt ve zaman tasarrufu elde ediliyor hem de yangın riski en aza indiriliyor. Sistem sayesinde bugüne kadar onlarca konteyner yangından kurtarıldı, milyonlarca liralık kamu kaybının önüne geçildi.

YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ: MZEKA İLE YOLLARIN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

Meram Belediyesi'nin 'MZEKA' çatısı altında geliştirdiği yapay zekâ uygulamaları, geleceğin akıllı şehir vizyonuna yön veriyor.

'MZEKA Yol Hasarı Tespit Sistemi' sayesinde belediye araçlarına entegre edilen kameralar, yapay zekâ desteğiyle çukur, çatlak ve rögar kapağı sorunlarını otomatik olarak tespit ediyor.

Sistem, konum, fotoğraf ve zaman verilerini kaydederek ekiplerin anında müdahale etmesini sağlıyor. Böylece bazı hasarlar vatandaş fark etmeden gideriliyor.

Bir diğer yenilikçi proje olan MZEKA Konteyner Veri Analizi, atık toplama sürecini tamamen dijitalleştiriyor. Yapay zekâ algoritması, konteyner doluluk oranlarını analiz ederek en verimli rota planlamasını oluşturuyor. Bu sayede yakıt, zaman ve insan gücü tasarrufu sağlanıyor; aynı zamanda hizmet kalitesi de ölçülebilir hale geliyor.

Vatandaşlar artık 'çöp toplandı mı?' sorusunun yanıtını sistem üzerinden anlık verilerle öğrenebiliyor.