Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 1. Denizli Opera ve Bale Günleri, kente kültür ve sanatın en nitelikli eserlerini taşımaya devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Festival, dünya bale repertuvarının en görkemli yapıtlarından biri olan Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' balesi ile sona erecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan iki perdelik eser, toplam 130 dakika sürecek. Ücretsiz biletler e-bilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden temin edilebilecek.

Aşk-ı Memnu Operası ile açılışı yapılan festival, Laodikya Batı Tiyatrosu'nda sahnelenen Senfonik Neşet Ertaş Türküleri ve Hierapolis Antik Kenti'nde Carmina Burana ile geniş kitlelere ulaştı.

Şimdi ise tüm dünyanın hayranlıkla izlediği Kuğu Gölü ile unutulmaz bir final yapılacak. Koreografileri Marius Petipa ve Lev Ivanov'un izinden G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un sahneye taşıdığı başyapıt, büyüleyici dekor ve kostümleriyle izleyenlere gerçek bir klasik bale deneyimi sunacak.



Sanat dolu festivalin görkemli finali



Denizli Opera ve Bale Günleri'nin sadece bir etkinlik değil, uzun soluklu bir kültür hamlesi olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bu etkinlikler uzun yıllar sürecek büyük bir kültür yolculuğunun ilk adımı olarak Denizli'de bir iz bırakıyor. Aşk-ı Memnu Operası ile başlayan, Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri, Carmina Burana Sahne Kantatı ile devam eden festivalimiz Kuğu Gölü Balesi ile müthiş bir final yapacak. Özellikle antik kentlerimiz Laodikeia ve Hierapolis'te düzenlenen gösterilerle geçmiş ve geleceği bir araya getirdik. Denizli'mizin kültürel zenginliklerini tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.