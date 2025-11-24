İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, lise öğretmeni Demir Türkay'ı evinde ziyaret etti. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada okul anılarını paylaşan Tugay ile Türkay, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, İzmir İnönü Lisesi'ndeki kimya öğretmeni 87 yaşındaki Demir Türkay'ı Balçova'daki evinde ziyaret etti.

Aynı lisede okuyan İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Türkay'ın eşi Perihan ile kızı Ayşe Arslan da yer aldı.

Demir Türkay'ın hayatı boyunca kendisine rehber olan insanlardan olduğunu ifade eden Başkan Tugay, anılarından bahsetti. Demir'in öğrencilere bir şeyler öğretme konusunda çok istekli olduğunu ifade eden Tugay, 'Herkes hocamızın bu çabasını görüyordu. Öğretmenimizin bize bir şey verme isteğini gördükçe, biz de motive oluyorduk. Hocamız tahtaya yazı yazarken arada ayağını vururdu. Çok heyecanlı anlatırdı. Hayatımda bu kadar tutku ile ders anlattığını gördüğüm tek insan. Bunca yıldan sonra hala o güzel haliniz hafızamda' dedi.

Öğretmenlere büyük minnet duyduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkay'a çiçek verirken, 'Hiçbir çiçek hakkınızı ödeyemez. Demir hocanın öğrencisi olup da onu sevmeyen, hatırlamayan yoktur. Bizi başarılı, iyi insanlar olalım diye yetiştirdiniz. Biz de öyle insanlar olursak sizin hakkınızı öderiz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü. Benim babam da öğretmendi. 6 yıl önce kaybettik. O da benim için çok kıymetli. Sizin gibi bizi yetiştiren öğretmenler, bizde çok iz bıraktı. Öğretmenler Günü nedeniyle sizi ziyaret etmek istedim. Sizi gördüğüm için çok mutluyum' diye konuştu.

Demir Türkay ise Tugay ile gurur duyduğunu ifade ederek, 'Ben vazifemi yaptım. Ben Atatatürkçüyüm. Halkımı, insanlarımı çok seven biriyim. Buraya gelmekle bana büyük bir mutluluk verdiniz. Seni görmek benim için en büyük zenginlik. Neredeyse ağlayacağım' dedi. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu da gerçekleşen bu ziyaretten dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.