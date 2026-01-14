Antalya Muratpaşa Belediyesi, Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 14'üncü, KKTC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Mustafa Küçük'ün ise 42'nci ölüm yıl dönümü anısına Fikret Otyam Sergi Salonu'nda 'Kıbrıs Liderleri' temalı bir fotoğraf sergisi düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Düzenlenen sergi açılışında Muratpaşa Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri ve Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi yöneticileri yer aldı.

Sergide her iki liderin de Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı tarihi önem ve KKTC'nin özgürlük mücadelesine katkıları bir kez daha anıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan sergi, fotoğraflarla iki önemli liderin yaşamlarını ve Kıbrıs davasına katkılarını konu alıyor.

RAUF RAİF DENKTAŞ'IN HAYATI

Rauf Raif Denktaş, Baf'ta doğdu; hukuk eğitimini Kıbrıs ve İngiltere'de tamamladı. Genç yaşta Kıbrıs Türklerinin siyasi hakları için mücadeleye başladı. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. Kıbrıs Cumhuriyeti sürecinde Türk toplumuna yönelik baskılara karşı direnişin simge isimlerinden biri oldu. KKTC'nin ilanıyla ilk Cumhurbaşkanı seçilen Denktaş, 13 Ocak 2012'de hayatını kaybetti.

DR. MUSTAFA FAZIL KÜÇÜK HAYATI

Dr. Mustafa Fazıl Küçük, 1906'da Lefkoşa Ortaköy'de doğdu. Tıp eğitimini İstanbul ve Lozan'da tamamladıktan sonra Kıbrıs'ta hekimlik yaptı. 1940'lı yıllardan itibaren Halkın Sesi gazetesiyle Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine öncülük etti. Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve siyasal bilincini güçlendiren Küçük, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev aldı. 15 Ocak 1984'te hayatını kaybetti.