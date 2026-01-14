Bursa İnegöl Belediyesi'nin geleneksel yıllık değerlendirme ve istişare toplantısı bu yıl Oylat Kaplıcaları'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, 2025 yılını değerlendirirken 2026 hedeflerini ve yeni yatırımları açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yıllık değerlendirme ve istişare toplantısı, bu yıl şifalı suları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Oylat Kaplıcaları Çağlayan Otel'de yapıldı. Programa Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantı kapsamında daire müdürleri, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaları ve 2026 yılına ilişkin hedeflerini meclis üyelerine hazırladıkları sunumlarla aktardı. Programda hem geride kalan yılın kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldı hem de önümüzdeki döneme dair yol haritası ele alındı.

'OYLAT, İNEGÖL'ÜN TURİZMDE EN GÜÇLÜ ALANLARINDAN BİRİ'

Programın açılış ve değerlendirme bölümünde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, toplantının amacının geçmiş yılı sağlıklı şekilde analiz etmek ve gelecek süreci doğru planlamak olduğunu vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasında, 'Bu yıl toplantımızı Oylat'ta gerçekleştirmek istedik. Oylat, İnegöl'ün turizm yönünde en güçlü alanlarından biri. Buraya yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Geçen dönemde şelale yolu olarak bilinen orman yolunun yapımı için Orman Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızdan destek almıştık. Son dönemde özellikle günübirlik ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz.' dedi.

'YENİ YATIRIMLAR KAZANDIRMAK ADINA ÇALIŞIYORUZ'

Bölgede yeni tesis ve otel yatırımlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Alper Taban, 'Bu bölge içerisinde yeni bir tesis, yeni bir otel yapımıyla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah bu yıl, eski büyük otelin bulunduğu alanda yeni bir otel projesinin yapımına başlamayı hedefliyoruz. Oylat Mağarası'nın çok özel bir mağara. Burada bir yatırımcı ve işletici var ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu alanın kapısında kuyruk olması lazım. Yapacağımız iyileştirmelerle daha fazla vatandaşımızın bu alanları gezdiği, İnegöl'ün köftesini yediği, kaplıcasında kaldığı, mobilyasına baktığı bir ortam oluşturmak istiyoruz.' dedi.

'2025 KOLAY BİR YIL OLMADI'

2025 yılının genel bir muhasebesini de yapan Başkan Alper Taban yaşanan zorluklara dikkat çekerek, '2025 yılı acısıyla tatlısıyla, sevinciyle üzüntüsüyle geride kaldı. Ülkemiz adına kolay bir yıl olmadı, zor bir yol oldu. Seller ve orman yangınları hepimizi çok üzdü. Bu konularda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.' dedi.

'BÜTÇESİNİN YATIRIMA DÖNÜŞTÜREN BELEDİYEYİZ'

Bütçe disiplininin önemine değinen Başkan Alper Taban, 'Yıl içerisinde yatırım yapabilmek için bütçe hedeflerinin doğru şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu noktada bütçelerimizin, tahmin ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde gerçekleştiğini öngörüyoruz.' ifadelerini kullandı.

'ALINAN KARARLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ OY BİRLİĞİYLE GEÇİYOR'

Yerel yönetimde ortak aklın önemine vurgu yapan Başkan Alper Taban belediye meclisindeki uyuma da dikkat çekerek, 'Bizler İnegöl'den mesulüz. İnegöl için, halkımız için gayret ediyoruz. Belediye Meclisi olarak aldığımız kararların hemen hemen tamamı oy birliğiyle geçiyor. Bu da ortaya konulan hizmetlerde ortak emeğin göstergesidir.' dedi.

'ÖNÜMÜZDE 3 YILLIK BİR HİZMET SÜRECİ VAR'

Konuşmasının sonunda önlerindeki hizmet süresine değinen Başkan Alper Taban, 'İnegöl Belediyesi 2026 yılı itibarıyla 156 yaşında. 156 yıldır ayakta olan bu kurumda bizler de kendimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor. Önümüzde yaklaşık 3 yıl var. Bu süre içerisinde neleri tamamlayabilirsek, verdiğimiz sözleri ne kadar hayata geçirebilirsek bizim için o kadar faydalı olacak.' dedi.

DAİRE MÜDÜRLERİ 2025 YILINI ANLATTI

Açılış konuşmasının ardından Belediye Başkanı Alper Taban ile Başkan Yardımcıları ve tüm meclis üyelerinin bulunduğu salonda, daire müdürleri sırayla 2025 yılı çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi.

Akşam 18.00'da sona eren sunumların ardından Başkan Taban yeniden kürsüye gelerek meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Bu sırada meclis üyeleri daire müdürlerinin yaptıkları sunumları puanlandırarak en iyi sunumu yapan daire müdürünü belirledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç meclis üyelerinin oylarıyla 1'inci seçilirken, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan 2'nci, Fen İşleri Müdürü Yakup Can ise 3'üncü oldu. Hediyeleri ise meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi.