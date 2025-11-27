Türk Kızılay ve Güney Koreli SK Plasma, Türkiye'nin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisini Ankara'da kurmak üzere stratejik bir ortaklığa imza attı. Tesis, immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların yerli ve güvenilir şekilde üretilmesini sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, Türkiye'nin plazma türevli ilaçlarda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefleyen stratejik adımını hayata geçirerek Güney Kore merkezli SK Plasma ile ülkenin ilk plazma kaynaklı ilaç üretim tesisinin kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Kore Zirvesi kapsamında resmiyet kazandı.

Proje kapsamında Kızılay Yatırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırımın ana paydaşları arasında yer alırken, SK Plasma uluslararası deneyimi ve plazma türevli ilaç üretimindeki ileri teknolojisiyle projeye destek sağlayacak. Tesis, Ankara'nın Çubuk ilçesinde inşa edilecek. Türkiye için stratejik önem taşıyan yatırım, immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi hayati plazma türevli ilaçların Türkiye'de ilk kez yerli üretimini mümkün kılarak hem sağlık güvenliğine hem de tedarik sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak.

TÜRK KIZILAY'DAN STRATEJİK YATIRIM

İmza töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, ortaklığın Türkiye için taşıdığı değeri şöyle ifade etti:

'Bu proje, Türkiye'nin hayati plazma kaynaklı ilaçlarda kendi kendine yeterliliğini tesis etme yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Türk Kızılay olarak milletimiz adına bu stratejik yatırımı üstlenmekten büyük bir gurur duyuyoruz.'

SK Plasma CEO'su Seungjoo Kim ise, Türkiye ile ortaklığın önemine dikkat çekerek, 'Türk Kızılay ile ulusal ölçekte öneme sahip böyle bir programda yer almaktan onur duyuyoruz. Türkiye'nin immünoglobulin, albümin ve Faktör VIII gibi kritik ilaçların üretiminde çağdaş bir kapasiteye ulaşması için tüm teknik tecrübemizi aktarmaya hazırız.' dedi.

Kurulacak tesis, Türkiye'nin ulusal sağlık altyapısını güçlendirmeyi, kritik ilaçlara erişimde dayanıklılığı artırmayı ve plazma ilaçlarında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.