Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve hudut güvenliğine yönelik son bir haftanın faaliyetlerini paylaştı. Suriye'de imha edilen tünel uzunluğu 725 kilometreye ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve sınır güvenliği alanındaki son faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda operasyonlara ilişkin güncel verileri açıkladı.

3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

TSK'nın beka ve güvenliğe yönelik tehditlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. Sınır içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda arazi arama-tarama faaliyetlerinin, mağara, sığınak, barınak ile mayın/EYP tespit ve imha çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Suriye harekât alanlarında imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 725 kilometreye ulaştı.

HUDUTLARDA 205 ŞAHIS YAKALANDI

Hudut hattında alınan yoğun güvenlik tedbirleri kapsamında, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 kişi yakalandı. Ayrıca 428 kişi sınırı geçemeden engellendi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş sırasında yakalananların sayısı 8 bin 999'a, engellenenlerin sayısı ise 59 bin 458'e yükseldi. Aktürk, TSK'nın terörle mücadele ve hudut güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığının aralıksız sürdüğünü ifade etti.