Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli kayaklı koşu sporcuları İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz'ı kutladı.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya'da gerçekleştirilecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayaklı koşu branşında temsil etme hakkı kazanan milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz'a tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında, '06-22 Şubat 2026 tarihlerinde İtalya'da yapılacak Kış Olimpiyatları'nda kadınlarda İrem Dursun ve erkeklerde Abdullah Yılmaz Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcularımızı kutluyor, 2026 Kış Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Bu başarıya katkı sağlayan tüm antrenörler ve destekçilere de teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.