Malatya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hem keklik popülasyonunu artırmak hem de kene ile biyolojik mücadeleye katkı sağlamak amacıyla üretim çalışmalarını sürdürüyor. Yumurtadan çıkan yavrular, gelişim süreçlerinin ardından doğayla buluşturulacak.

MALATYA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Malatya ekipleri, doğaya can suyu olacak yeni keklikler için üretim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan yavru keklikler, özel alanlarda titizlikle büyütülüyor.

Kırılan her kabuk, doğaya yeni bir nefes ????



Hem popülasyonu desteklemek hem de kene ile biyolojik mücadeleye katkı sağlamak amacıyla keklik üretimlerimizi sürdürüyoruz.



Yumurtadan çıkan yavrular, gelişimlerini tamamlamalarının ardından önümüzdeki aylarda doğayla buluşturulacak.: pic.twitter.com/runvL8Wm6n — Milli Parklar (@milliparklar) February 14, 2026

Yetkililer, yürütülen üretim programının yalnızca türün popülasyonunu desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda kene ile biyolojik mücadelede de önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Doğal denge açısından kritik öneme sahip olan keklikler, özellikle kırsal alanlarda zararlı popülasyonların kontrolüne katkı sağlıyor. Bakım ve gelişim süreçlerini tamamlayan yavru keklikler, önümüzdeki aylarda doğal yaşam alanlarına salınarak ekosisteme kazandırılacak.