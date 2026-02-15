İstanbul Maltepe Belediyesi'nin resim kursuna katılan 7-12 yaş aralığındaki Maltepeli çocukların resim sergisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Serginin açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, sanatın farklı dallarında düzenledikleri kurslar ile Maltepeli çocukların sanatsal gelişimine destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Akçelik, sergiyi gezerek, çocukların mutluluk ve heyecanına ortak oldu.

Resim öğretmeni Sonay Acar kurs sürecinde çocukların hayallerine yer verdikleri eserler resmettiklerini belirterek 'Onlarla farklı temalı çalışmalarda yaptık.

Pablo Picasso'nun eserlerinden örnek verdiğimiz çalışmalarla çocukların geometrik hafızalarının gelişmesini desteklemeye çalıştık. Gün batımı eseriyle renk geçişlerini öğrenmelerini istedik. Ünlü ressamların çalışmalarından örnekler sunarken bu sanatçıların kim olduklarıyla ne tarzda çalıştıklarıyla ilgili bilgilendirmelerde yaptık.' diye konuştu.

Veli Seda Ergüney, Maltepe Belediyesi'nin resim kursu duyurusunu belediyenin sosyal medya hesaplarından gördüğünü belirterek 'Oğlumun resme ilgisi vardı. Bu kursa katılmasını istedim. Derslerini ve öğretmenini çok sevdi. Ders saatleri de bize çok uydu. Hafta sonu ders çalışması gerekiyor. Buradaki resim dersini tamamlayıp okuldaki derslerine çalışırken daha verimli oluyor. Çok faydasını gördüm. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e bizlere bu olanağı sunduğu ve desteklediği için teşekkür ederiz' dedi.

Resim sergisi 16 Şubat Pazartesi gününe dek Galeri Çağdaş Yaşam'da ziyaret edilebilir.