Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünün sembol ismi, Türkiye'nin çömlek sanatında yaşayan efsanesi 83 yaşındaki Salim Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı. 71 yıldır çamura can veren, toprağı sanatla yoğuran ustanın vefatı, hem Bilecik'te, hem de ülke genelinde büyük üzüntü oluşturdu.

Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bir süredir Ankara'da tedavi gören 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Yaşar, dün hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Kınık Köyü Camii'nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda seveni katıldı.

'BİR USTAYI DEĞİL, BİR KÜLTÜRÜ UĞURLADIK'

Cenazede konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, derin üzüntüsünü dile getirerek, 'Sanatıyla hem Bilecik'in hem de ülkemizin kültürel mirasına büyük katkılar sunan, geleneksel çömlekçiliği ustalıkla yaşatan Salim Yaşar'ın kaybı hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum' dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise merhum Salim Yaşar için 'Bilecik 'in gururu koca usta ,emeklerin ahirette karşına çıksın inşallah .Mekanın cennet olsun' ifadesinde bulundu.