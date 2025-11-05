Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 88 yaşında okuma-yazma öğrenen Emine Genç ile bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Emine Genç, çocukluk yıllarında okula gidemeyince okuma-yazma öğrenemedi. Eşinin kendisine 'Adını bile yazamıyorsun' demesi üzerine azmeden Emine Genç, Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Atamer'den aldığı dersle ve gösterdiği çabayla 3 ay içerisinde okuma- yazma öğrendi.

Emine Genç'in azmini duyan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Emine Teyzeyi 11'inci Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na davet etti.

Fuara gelen Emine Genç ile yakından ilgilenen Başkan Er, 'Türkiye'ye örnek bir durum. Hepimizde heyecan oluşturdu. 88 yaşında teyzemiz okuma-yazmayı öğrenmiş. Azim ve kararlılığıyla herkese örnek olan Emine Teyzemiz fuarımızın onur konuğu oldu. Azmin ve kararlılığın önünde kimse duramaz, yeter ki insan azmetsin' dedi.

'TEYZEMİZ GURUR KAYNAĞI'

88 yaşında Emine Genç'in okuma-yazma öğrendiğini duyduğunda çok heyecanlandığını ifade eden Başkan Er, 'Teyzemiz gurur kaynağı. Teyzemiz çok sevimli, güler yüzlü. Teyzemizin azmi topluma örnek olacak bir durum. Azmin ve kararlılığın önünde hiçbir şey duramaz. Teyzemiz fuarımızın onur konuğu. Milli Eğitim Bakanımız Malatya'ya geldiğinde görüştüreceğiz.'Azmiyle 3 ay içerisinde okuma-yazma öğrenen 88 yaşındaki Emine Genç ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e nasıl okuma-yazma öğrendiğini anlattı.

Bu arada 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında özel bir fotoğraf sergisi açıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla MAFSAD-Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından gerçekleştirilen fotoğraf sergisini ziyaret etti.Sergi hakkında bilgi alan Başkan Sami Er, fotoğrafları tek tek inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er daha sonra Konuşmacı, Yazar, Mentor Hülya Mutlu'nun söyleşisine katıldı.