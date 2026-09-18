Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Kılavuz e-Derslik platformunu geliştirerek dev bir dijital eğitim ekosistemine dönüştürdü. İlkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve ailelere de hitap eden platform, zengin içerikleri ve ücretsiz eğitim imkânıyla Türkiye'ye örnek oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrencilerin nitelikli eğitim kaynaklarına tamamen ücretsiz erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kılavuz e-Derslik platformunu bu yıl kapsamlı bir şekilde geliştirerek dev bir dijital eğitim ekosistemine dönüştürdü.

İlkokul 1. sınıftan üniversiteye hazırlanan lise son sınıfa kadar tüm öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri kucaklayan platform; zenginleştirilmiş içerikleri, akıllı ölçme-değerlendirme altyapısı ve hane bütçesine sağladığı büyük ekonomik nefesle ulusal düzeyde örnek bir model olarak öne çıkıyor. Platformu, 25 yaş altı lise mezunu öğrenciler de YKS hazırlığı için kullanabiliyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN DİJİTAL ADRESİ

Türkiye'nin sanayi başkenti Kocaeli, yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik ve eğitime verilen destek noktasında çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin nitelikli eğitim kaynaklarına eşit ve ücretsiz erişimini sağlamak amacıyla kurulan Kılavuz e-Derslik, yeni dönemde hayata geçirilen yatırımlar ve içerik güncellemeleriyle çok daha kapsayıcı bir yapıya kavuştu. Günümüzde özel kurs ve online eğitim platformlarının aile bütçelerine yüklediği yüksek maliyetleri ortadan kaldıran proje, tamamen ücretsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Yalnızca dijital içerik sunan bir internet sitesi olmaktan çıkarılan sistem; öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitim süreçlerinde aktif olarak birlikte rol alabileceği bütüncül bir dijital eğitim platformu hâline getirildi.

200 BİNİN ÜZERİNDE SORU VE ZENGİN İÇERİK HAVUZU

Öğrencilerin akademik gelişimine güçlü destek sunan Kılavuz e-Derslik, yeni dönemde zenginleştirilen içerikleri ve gelişmiş teknik altyapısıyla dikkat çekiyor. Platformda hâlihazırda 200 binin üzerinde soru ile öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda dijital eğitim materyali bulunuyor. LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 600'ün üzerinde animasyonlu içerik, 13 bin interaktif materyal ve 16 deneme sınavının yanı sıra 300'den fazla ipuçlu soru ile 3 bini aşkın ipuçlu ve video çözümlü soru yer alıyor. YKS hazırlığında ise 1.300'ün üzerinde konu içeriği, 1.400'den fazla interaktif materyal ve 20 deneme sınavı (10 TYT, 10 AYT) öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Ayrıca 1.600'ün üzerinde ipuçlu soru ile 9.700'den fazla ipuçlu ve video çözümlü soru bulunuyor.

TÜM SINIFLAR İÇİN DESTEK PAKETİ

Platform, yalnızca sınava hazırlanan öğrencilerle sınırlı kalmıyor. Tüm sınıf seviyelerine yönelik konu anlatımları, interaktif ders materyalleri, soru bankaları ve yazılı provalarının yanı sıra öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekleri 'Soru Asistanı' modülü de Kılavuz e-Derslik'te yer alıyor.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ AYNI DİJİTAL ÇATIDA

Yeni dönemdeki en büyük yeniliklerden biri, sistemin öğretmen odaklı bir yaklaşımla güçlendirilmesi oldu. Artık Kocaeli'deki öğretmenler; platformdaki dijital içerikleri ders süreçlerine entegre edebilecek, işlenen konularla sistemdeki materyaller arasında doğrudan bağ kurabilecek. Öğretmenler; öğrencilerine sınıf, konu, kazanım ve zorluk seviyesine göre ödevler verebilecek, eksik olunan alanlara yönelik tamamlayıcı çalışmalar planlayabilecek. Böylelikle yüz yüze eğitim ile dijital eğitim birbirini tamamlayan güçlü bir yapıya kavuşurken; okul, kurs merkezi ve evde yürütülen tüm çalışmalar ortak bir dijital sistem üzerinden bütünleştiriliyor.

HER ÖĞRENCİYE ÖZEL DİJİTAL REHBERLİK

Kılavuz e-Derslik, öğrencilerin sadece içerik tükettiği tek yönlü bir yapı olmaktan çıkarılarak kişiselleştirilmiş öğrenme modeline kavuşturuldu. Öğrencilerin ders bazındaki başarı durumları, konu ve kazanım düzeyindeki gelişimleri ve deneme sınavı sonuçları akıllı sistemle anlık takip ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda sistem, öğrencinin eksik olduğu noktalara özel konu anlatımları ve testler önererek akademik başarıyı zirveye taşıyor.

Zaman ve mekân sınırını tamamen ortadan kaldıran Kılavuz e-Derslik; Web tarayıcılarının yanı sıra iOS ve Android mobil uygulamaları üzerinden de kesintisiz hizmet veriyor. Öğrenciler ve öğretmenler diledikleri yerden akıllı telefonları, tabletleri veya bilgisayarları ile sisteme kolayca bağlanarak eğitim yolculuklarını kesintisiz sürdürebiliyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN EĞİTİME ÖRNEK MODEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu vizyoner hamle; eğitime, gençliğe ve fırsat eşitliğine verilen değerin en somut göstergesi olarak ulusal kamuoyunda ve eğitim camiasında büyük takdir topluyor. İlkokul 1. sınıftan üniversite hazırlığına uzanan bu kesintisiz dijital eğitim desteğiyle Kocaeli, Türkiye'ye örnek bir modeli kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.