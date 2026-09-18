Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençleri dijital dünyanın hızla değişen dinamiklerine hazırlamak amacıyla Dijital Kampüs'te yeni eğitim dönemini başlatıyor. Teknoloji, yapay zekâ, dijital pazarlama ve siber güvenlik başta olmak üzere 12 farklı alanda eğitim fırsatı sunan Dijital Kampüs, gençlere geleceğin yetkinliklerini kazanma imkânı sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni döneme hazırlanan Dijital Kampüs; gençleri teknoloji, üretim ve yenilik dünyasıyla buluşturacak. 14 Eylül'de başlayan başvurular 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar 5-10 Ekim tarihleri arasında mülakatlara katılacak. Değerlendirme sonuçları ise 11 Ekim'de açıklanacak.

Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KOÜ SEM) iş birliğiyle gerçekleştirilecek yeni dönemde gençlere geniş bir eğitim yelpazesi sunulacak. Grafik Tasarım, Dijital Pazarlama, Web Uygulama Geliştirme, Fotoğrafçılık ve Videografi İleri Seviye, Girişimci Yetiştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama, Python Programlama, Siber Güvenlik, Sosyal Medya Yönetimi, Veri Analizi, Video Kurgu ve Montaj ile Yapay Zekâ Araçları ve Prompt Mühendisliği olmak üzere 12 farklı alanda eğitim verilecek.

EĞİTİMLER 12 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Mülakat sürecinin ardından programa katılmaya hak kazanan gençler, 12 Ekim'de eğitimlere başlayacak. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Dijital İnavasyon Merkezi'nde gerçekleşecek ve 10 hafta sürecek program 26 Aralık'a kadar devam edecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, e-Devlet üzerinden görüntülenebilen sertifika almaya hak kazanacak.