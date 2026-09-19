ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi hakkında önemli bir karara imza attı.
BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.
Faaliyet izninin kaldırılması yönündeki kararın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.
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