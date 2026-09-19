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BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi' nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi hakkında önemli bir karara imza attı.

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