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Açıklamada, 'Bugün (18 Eylül) Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kohat şehrinde bulunan bir caminin yakınında Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için rahmet dilenirken, Pakistan halkına da başsağlığı mesajı iletildi.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat şehrinde bir caminin yakınında, Cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Kohat'ta Cuma namazı sırasında cami yakınında düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

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