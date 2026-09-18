Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'ya yeni bir kitap kahve daha kazandırıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni kitap kahve, tamamlandığında ilçe sakinlerinin uğrak noktası olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı, açıldığı günden bu yana da özellikle ilçedeki öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Akse Kitap Kahve ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve'nin bir yenisi de Cumhuriyet Mahallesi'nde yükseliyor.

Toplam alanı 3 bin 840 metrekare olan ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nin yanında inşa edilen yeni kitap kahvede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inşa edilen yeni kitap kahve, tasarımıyla da örnek olacak. Kitapseverlerin ve öğrencilerin uğrak noktası olması beklenen, özellikle Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin taleplerine de yanıt verecek yeni kitap kahvenin, en kısa sürede tamamlanarak kullanıma açılacak.

'YENİ BİR KİTAP KAHVE KAZANDIRIYORUZ'

Cumhuriyet Mahallesi'nde yükselen yeni kitap kahve tamamlandığında, okuma salonu, kütüphanesi, sessiz odası, çocuk kütüphanesi, WC, servis alanı, kapalı terası ve verandasıyla uzun yıllar boyunca bölgede hizmet verecek. Tasarımıyla da ses getirecek proje hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, 'Cumhuriyet Mahalle'mize yeni bir Kitap Kahve kazandırıyoruz! Gençlerimizin kitaplarla buluşacağı, ders çalışıp keyifli vakit geçireceği yeni buluşma noktamız için çalışmalarımız hızla devam ediyor' denildi.