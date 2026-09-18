Mudanya'da İlköğretim Haftası, Güzelyalı İlkokulu'nda düzenlenen programla kutlandı. Şiirler, koro dinletisi ve halk oyunlarının sergilendiği programın en anlamlı anı ise dördüncü sınıf öğrencilerinin, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini çiçeklerle karşılaması oldu.

BURSA (İGFA) - İlköğretim Haftası dolayısıyla Mudanya'da düzenlenen kutlama programı, renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Güzelyalı İlkokulu ve Farklı Kalite Modern İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan program, Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürü Suat Topal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kutlamalar daha sonra Güzelyalı İlkokulu'nda, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz'ın katılımıyla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal'ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin de katıldığı programda, öğrencilerin hazırladığı gösterilerde haftanın anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Farklı Kalite Modern İlkokulu öğrencilerinin koro dinletisi ve Güzelyalı İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

MİNİK ÖĞRENCİLERE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Güzelyalı İlkokulu'nun dördüncü sınıf öğrencileri, okul hayatına yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini çiçeklerle karşılanırken büyük öğrencilerin küçük arkadaşlarına çiçek vererek 'Hoş geldiniz' demesi, programın en anlamlı görüntülerinden biri oldu.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin ardından yaptığı değerlendirmede yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.