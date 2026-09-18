Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitimin her zaman destekçisi olan ve bu alanda birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte, bu alandaki yardımlarını da sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, müdürlüğe başvuran kişiler arasında kırtasiye desteği almaya uygun olan öğrencilere, kırtasiye ürünleri dağıtımı gerçekleştirdi. Hem adreslere hem de Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Deposu'nda dağıtılan kırtasiye ürünleri, eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin birçok ihtiyacını giderecek.

'EĞİTİM YOLCULUKLARINDA YANLARINDA OLUYORUZ'

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan kırtasiye yardımları, ihtiyaç sahibi öğrencilerin hanelerine de götürülürken, ayrıca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü deposunda da kırtasiye yardımı gerçekleştirildi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayarak eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz' denildi.